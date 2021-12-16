Греція посилила правила в’їзду — вакцинованим теж потрібен буде ПЛР-тест
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Jonathan Gallegos / Unsplash
Уряд Греції посилив правила в’їзду в країну. Тепер усі туристи, незалежно від вакцинації, повинні надати негативний ПЛР-тест на коронавірус.
Про це пише Bloomberg.
«У рамках зусиль для стримування пандемії COVID-19 країна буде приймати мандрівників з усіх країн, які матимуть негативний ПЛР-тест, не давніший за 48 годин», — зазначається у рішенні МОЗ Греції.
Нові правила запрацюють з 19 грудня. Тести повинні будуть надавати як невакциновані, так і вакциновані туристи.
- Уряд Греції запровадив нові обмеження для невакцинованих людей. Згідно з цими правилами, лише вакциновані або ті, хто одужав від коронавірусу, зможуть відвідувати кафе, бари, ресторани та інші розважальні заклади у приміщенні. Водночас із негативним тестом на коронавірус можна буде потрапити до кінотеатрів, театрів, музеїв і тренажерних залів.