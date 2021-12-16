Україна підписала із Pfizer контракт на закупівлю «Паксловіду» — таблеток від коронавірусу

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В'ячеслав Ратинський / УНІАН

Україна підписала договір із компанією Pfizer про закупівлю ліків від коронавірусу «Паксловід» для амбулаторного лікування. Законтрактовано 300 тисяч курсів таблеток.

Про це заявив міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко на брифінгу в четвер, 16 грудня.

Міністр зазначив, що використання цих ліків дозволить не допустити ускладнень, госпіталізації та смертей пацієнтів із груп ризику.

На початку листопада Pfizer відзвітувала про попередні результати дослідження препарату «Паксловід». За даними компанії, експериментальна пігулка від коронавірусу знизила кількість госпіталізацій та смертей на 89%. Також наголошується, що під час випробувань препарату не було зафіксовано жодного випадку смерті серед учасників.