Hello, World! Найпершу сторінку Вікіпедії продали на аукціоні за $750 тисяч

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Найпершу сторінку вільної онлайн-енциклопедії Вікіпедія продали у вигляді NFT-токену за $750 тисяч на аукціоні Christie's. Виручені кошти підуть на благодійність і розвиток соціальної мережі WT.Social, яку запустили два роки тому.

Поява цієї сторінки датується 15 січня 2001 року, на ній співзасновник Вікіпедії Джиммі Вейлз написав: Hello, World!

На цьому ж аукціоні продали iMac полуничного кольору, з якого запускали першу сторінку та всі наступні — його оцінили у $187 тисяч.

Аукціонний дім повідомляє, що незабаром продану сторінку знову запустять в інтернеті, тож її зможе відредагувати кожен охочий (утім, через пʼять хвилин після цього сторінка повертатиметься до початкового вигляду). Ця функція стане можливою, якщо новий власник не закриє до неї доступ.