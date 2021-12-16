Компанія Apple вкотре відтермінувала повернення працівників в офіси

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Apple

Глава корпорації Apple Тім Кук надіслав співробітникам лист з повідомленням, що вони зможуть працювати віддалено до дати, яку «ще належить визначити». Раніше компанія планувала повернути людей в офіси вже в лютому, але штам «Омікрон» відклав це на невизначений час.

Про це повідомляє Bloomberg.

У своєму листі Кук зазначив, що попри гібридний формат роботи офіси залишаються відкритими, тому співробітники мають право за власним бажання працювати там.

Утім, цей момент теж хочуть систематизувати, щоб працівники приходили в офіс у понеділок, вівторок і четвер, а в середу та пʼятницю — працювали з дому. Водночас співробітники не виявили бажання повернутися в офіс, тож Кук попросив їх зробити вибір між тим, щоб бути частиною Apple, і тим, щоб проводити час із сімʼєю.