Поліцію Нью-Йорка вперше очолить жінка
- Автор:
- Олег Панфілович
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Новообраний мер Нью-Йорка Ерік Адамс оголосив, що поліцію міста вперше очолить жінка.
Про це пише BBC.
49-річна Кічант Сьюелл понад 20 років пропрацювала у відділку поліції Нассау неподалік Лонг-Айленду, де донедавна очолювала відділ детективів.
Ерік Адамс, колишній капітан поліції Нью-Йорка, заявив, що жінки часто «опиняються на лаві запасних» і їм «ніколи не дозволяють брати участь у грі», коли справа доходить до поліції. «Сьогодні це припиняється», — сказав він. Поліція Нью-Йорка є найбільшим відділком у США.
Кічант Сьюелл родом із нью-йоркського району Квінс, раніше служила в підрозділах із боротьби з наркотиками округу Нассау, брала участь у розслідуваннях найбільш резонансних злочинів, а також у переговорах зі звільнення заручників.
Сама Сьюелл додала, що як комісар поліції планує зосередитися на розслідуванні та запобіганні насильницьким злочинам, зокрема злочинам із застосуванням зброї.
- 3 листопада на виборах мера Нью-Йорка переміг кандидат від демократів Ерік Адамс. Він став другим в історії міста мером-афроамериканцем — першим був Девід Дінкінс, який обіймав цю посаду з 1990 до 1993 року.