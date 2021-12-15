Американський корабель USS Portland бойовим лазером знищив катер (це був тест)
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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U.S. Naval Forces Central Command / U.S. 5th Fleet
Військово-морські сили США 14 грудня успішно випробували бойовий лазер Laser Weapon System Demonstrator (LWSD), знищивши пострілом плавучу ціль — катер.
Про це повідомляє Пʼятий флот ВМС США.
Тестовий постріл з установки Mk 2 Mod 0 виконав десантний корабель USS Portland (LPD 27) під час навчань в Аденській затоці. Вказано, що зброя показала себе «бездоганно».
Як пише Associated Press, зброя LWSD призначена для протидії катерам-безпілотникам і може бути задіяна проти дистанційно керованих човнів із вибухівкою, які використовують повстанці-хусіти в Червоному морі.
Про лазерну систему LWSD відомо, що з 2015 року її розробляли лабораторія ВМС та компанія Northrop Grumman (США), яка створила твердотільний лазер. Особливість системи — необмежений боєзапас. LWSD веде вогонь, доки не сяде джерело живлення. У 2020 році повідомлялося, що потужність установки становить 150 кіловат і надалі її збільшать до 300, 500 та 1 000 кіловат.
- У травні 2020 року USS Portland пострілом з LWSD знищив у повітрі безпілотник. Тоді флот показав відео пострілу та моменту знищення БПЛА.
- У 2020-му також повідомлялося, що США розгортають протидронні лазерні системи на зарубіжних базах.