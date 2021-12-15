Принц Чарльз посвятив у лицарі пілота «Формули 1» Льюїса Гамілтона
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Royal Family / Twitter
Принц Уельський Чарльз посвятив у лицарі-бакалаври пілота «Формули 1», семикратного чемпіона світу Льюїса Гамілтона. Нагородження відбувалось у Віндзорському палаці в середу, 15 грудня — за кілька днів після того, як Гамілтон спірно програв рекордний восьмий титул.
Відтепер гонщик носить титул сера, і звертатись до нього потрібно відповідно. Лицар-бакалавр — це титул, який не входить до переліку рицарських орденів Сполученого Королівства. Такий титул, наприклад, мають музиканти Елтон Джон, Пол Маккартні, актор Ентоні Гопкінс.
The Independent пише, що 36-річний пілот став четвертим гонщиком «Формули 1», який отримав лицарське звання. Воно вже є у сера Джека Бребема, сера Стірлінга Мосса і сера Джекі Стюарта.
Льюїс Гамілтон — британський автогонщик, пілот команди Mercedes на Чемпіонаті світу з автоперегонів у класі «Формула-1», семиразовий чемпіон світу (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020), а також перший темношкірий гонщик «Формули-1» за останні 20 років. У 2020 році Гамілтон переміг на Гран-прі Німеччини та досяг рекорду Міхаеля Шумахера — на той час 91 перемога.
- 12 грудня 2021 року Гран-прі «Формули-1» у сезоні 2021/22 в Абу-Дабі виграв нідерландський гонщик команди Red Bull Макс Ферстаппен — це перший титул у карʼєрі 24-річного спортсмена. Льюїс Гамілтон посів друге місце (якби він переміг, то став би восьмикратним чемпіоном світу — це був би рекорд).
- Після гонки команда Mercedes опротестувала результати заїзду, заявивши про порушення двох статей регламенту Міжнародної автомобільної федерації. Команда незадоволена діями стюардів на останньому колі та вважає, що ті допомогли Ферстаппену скоротити відрив.