Помічник російського диверсанта Безлера отримав 11 років увʼязнення. Він знімав на відео тортури українських військових

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Український суд засудив до 11 років вʼязниці бойовики «ДНР», який входив до «групи Безлера» та брав участь у тортурах полонених українських військових і цивільних. Цього помічника російського диверсанта Ігоря Безлера, фігуранта справи про знищення цивільного рейсу MH17, затримали в Маріуполі в червні минулого року.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Слідство встановило, що бойовик за завданням Безлера з тортурами допитував полонених українських військових і знімав це на камеру. Їхні «зізнання» він монтував і викладав в інтернет, зокрема на сайтах російських бойовиків. Також його сфабриковані відеоматеріали використовували представники російських спецслужб для інформаційних диверсій проти України.

Бойовика визнали винним за статтями про участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК) та порушення звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК).

Затриманий у червні 2020 року бойовик.