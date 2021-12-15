Помощник российского диверсанта Безлера получил 11 лет тюрьмы. Он снимал на видео пытки украинских военных

Украинский суд приговорил к 11 годам тюрьмы боевики «ДНР», который входил в так называемую группу Безлера и участвовал в пытках пленных украинских военных и гражданских. Этого помощника российского диверсанта Игоря Безлера, фигуранта дела об уничтожении гражданского рейса MH17, задержали в Мариуполе в июне прошлого года.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Следствие установило, что боевик по заданию Безлера с пытками допрашивал пленных украинских военных и снимал это на камеру. Их «признания» он монтировал и выкладывал в интернет, в том числе на сайтах российских боевиков. Также его сфабрикованные видеоматериалы использовали представители российских спецслужб для информационных диверсий против Украины.

Боевика признали виновным по статьям об участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК) и о нарушении обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК).