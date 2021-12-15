Окупанти обстріляли житлові будинки у прифронтовому селищі Травневе
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
У Донецькій області окупанти пошкодили житлові будинки прифронтового селища Травневе.
Про це повідомила на своєму сайті Гуманітарна місія «Проліска».
На гарячу лінію гуманітарного центру зателефонувала соціальна працівниця, яка живе у селищі, та повідомила, що під час обстрілу 14 грудня постраждали два будинки но вулиці Тиха.
В одному будинку, за її словами, розбита шиферна покрівля, а в другому, по сусідству, де живе жінка з інвалідністю, пошкоджено пластикове вікно.
Травневе — селище з обмеженим доступом, воно розташоване на лінії розмежування, наразі там проживають 66 осіб, більшість з яких пенсіонери та переселенці.
- Бойовики на Донбасі за минулу добу, 14 грудня, сім разів обстрілювали українські позиції. Унаслідок обстрілів один боєць Збройних сил України отримав поранення. Під час обстрілів бойовики застосовували стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети, гранатомети та міномети калібру 120 мм. Українські військові відкривали вогонь у відповідь.