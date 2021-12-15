Вбивство чеченського командира в Берліні: росіянин Вадим Красіков отримав довічний термін увʼязнення

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DER SPIEGEL

Суд Берліну засудив до довічного увʼязнення 56-річного офіцера російської ФСБ Вадима «Соколова» Красікова за вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі у серпні 2019 року в одному із центральних парків столиці Німеччини.

Про це повідомляє Der Spiegel.

Суд дійшов висновку, що офіцер загону спецпризначення ФСБ «Вымпел» Вадим Красіков, який приїхав до Берліну за підробленим документом на імʼя Вадима Соколова, застрелив громадянина Грузії Хангошвілі за завданням невстановленого державного органу Росії. Наказ же виходив від російської влади.

Про те, що Красіков причетний до російських спецслужб, повідомляли журналісти-розслідувачі, у тому числі Bellingcat.