Вбивство чеченського командира в Берліні: росіянин Вадим Красіков отримав довічний термін увʼязнення
- Автор:
- Костя Андрейковець
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DER SPIEGEL
Суд Берліну засудив до довічного увʼязнення 56-річного офіцера російської ФСБ Вадима «Соколова» Красікова за вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі у серпні 2019 року в одному із центральних парків столиці Німеччини.
Про це повідомляє Der Spiegel.
Суд дійшов висновку, що офіцер загону спецпризначення ФСБ «Вымпел» Вадим Красіков, який приїхав до Берліну за підробленим документом на імʼя Вадима Соколова, застрелив громадянина Грузії Хангошвілі за завданням невстановленого державного органу Росії. Наказ же виходив від російської влади.
Про те, що Красіков причетний до російських спецслужб, повідомляли журналісти-розслідувачі, у тому числі Bellingcat.
- Зелімхана Хангошвілі було застрелено в Берліні 23 серпня 2019 року. У його вбивстві звинуватили росіянина із паспортом на імʼя Вадима Соколова. За даними розслідувачів, справжнє імʼя Соколова — Вадим Миколайович Красіков, і він може бути причетним до замоаного вбивства в Москві в 2013 році, а також повʼязаний із ФСБ. Федеральна прокуратура Німеччини висунула уряду Росії звинувачення у замовному вбивстві Хангошвілі, але Росія (як завжди) свою причетність заперечувала.
- У грудні 2019 року президент Росії Путін назвав Хангошвілі «організатором вибухів у московському метро».
- У березні 2021 року німецькі журналісти повідомили, що українські спецслужби допомогли Німеччині підтвердити особу вбивці Хангошвілі.