WhatsApp посилив конфіденційність користувачів і обмежив видимість онлайн-статусу
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Videvo
Месенджер WhatsApp запроваджує нову функцію, яка має підвищити конфіденційність користувачів — статус «онлайн» за замовчуванням буде прихованим від усіх незнайомих людей.
Про це повідомляє WABetaInfo.
Раніше в месенджері всі бачили статус перебування людини в мережі, але тепер оновлення обмежить цю видимість. Тобто присутність користувача в мережі зможуть побачити тільки ті, чиї номери додані в контакти його смартфону.
За даними видання, деякі сторонні програми моніторять дії користувачів і збирають про них дані завдяки можливості бачити онлайн-статус.
«Ми ускладнюємо завдання тим, кого ви не знаєте і з ким ніколи не спілкувалися. Щоб вони не могли побачити ваше останнє відвідування месенджера і вашу присутність у мережі WhatsApp», — зазначила служба підтримки WhatsApp.
- Компанія WhatsApp переписала свою політику конфіденційності для європейських користувачів після того, як ірландський регулятор виписав штраф на суму €225 мільйонів за чотири порушення Загального регламенту захисту даних Євросоюзу щодо конфіденційності даних користувачів.