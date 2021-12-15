WhatsApp посилив конфіденційність користувачів і обмежив видимість онлайн-статусу

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Месенджер WhatsApp запроваджує нову функцію, яка має підвищити конфіденційність користувачів — статус «онлайн» за замовчуванням буде прихованим від усіх незнайомих людей.

Про це повідомляє WABetaInfo.

Раніше в месенджері всі бачили статус перебування людини в мережі, але тепер оновлення обмежить цю видимість. Тобто присутність користувача в мережі зможуть побачити тільки ті, чиї номери додані в контакти його смартфону.

За даними видання, деякі сторонні програми моніторять дії користувачів і збирають про них дані завдяки можливості бачити онлайн-статус.

«Ми ускладнюємо завдання тим, кого ви не знаєте і з ким ніколи не спілкувалися. Щоб вони не могли побачити ваше останнє відвідування месенджера і вашу присутність у мережі WhatsApp», — зазначила служба підтримки WhatsApp.