Бойовики на Донбасі поранили українського військового

Новини

Степанов Анатолій / УНІАН

Бойовики на Донбасі за минулу добу, 14 грудня, 7 разів обстрілювали українські позиції. Унаслідок обстрілів один боєць Збройних сил України отримав поранення.

Про це пише пресцентр ООС.

«Упродовж минулої доби, 14 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння», — йдеться в повідомленні.

Під час обстрілів бойовики застосовували стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети, гранатомети та міномети калібру 120 мм. Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Поранений військовий наразі перебуває у лікарні, стан його здоров’я — середньої тяжкості.

За 15 грудня бойовики здійснили один обстріл українських позицій, втрат немає.