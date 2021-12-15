Італія продовжила надзвичайний стан, запроваджений через коронавірус

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Marco Cantile / Contributor

В Італії вирішили продовжити надзвичайний стан, запроваджений минулого року у звʼязку з пандемією коронавірусу, до 31 березня 2022 року.

Відповідне рішення ухвалив уряд країни 14 грудня.

Як зазначається, це дозволяє розширити повноваження начальника Управління з питань цивільного захисту та Надзвичайного уповноваженого з питань здійснення та координації заходів щодо стримування та протидії надзвичайній епідеміологічній ситуації.

Також залишаються чинними правила щодо використання Green Pass (сертифікат європейського зразка про вакцинацію, наявність негативного результату тесту чи перенесення хвороби) чи Super Green Pass (сертифікат про повну вакцинацію чи що людина перехворіла на COVID-19), а також безкоштовні тести на антигени.

Окрім цього, ті, хто приїжджатимуть до Італії з 16 грудня до 31 січня, мають проходити COVID-тест. Ця вимога стосується як країни Євросоюзу, так і інших. Ті, хто не був вакцинований від коронавірусу, мають проходити п’ятиденний карантин після прибуття.