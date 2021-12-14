Очільника залізничної компанії Литви відправили у відставку через транзит добрив з Білорусі після запровадження санкцій

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ВАТ Білоруськалій

Рада директорів компанії «Литовська залізниця» (Lietuvos gelezinkeliai) відправила у відставку її керівника Мантаса Бартушка через транзит підсанкційної продукції з Білорусі.

Про це заявив глава правління компанії Кястутіс Шлюжас, повідомляє литовський телеканал LRT.

За його словами, за відставку генерального директора проголосували всі члени Ради. Рішення про відставку Бартушка ухвалили, щоби мінімізувати репутаційні ризики і знизити напругу.

Під час засідання Ради директорів Бартушка пояснив, що компанія продовжила перевезення товарів «Білоруськалія», оскільки мала укладений контракт та передоплату на 2—3 вперед. Також Бартушка розповів, що намагався уникнути фінансових втрат для компанії.

Водночас Шлюжас зазначив, що правління компанії погоджується з позицією, що вантажопотік компанії «Білоруськалій» через територію Литви може бути припинений лише за наявності для цього «міцної правової основи», а нині, як запевняють юристи, вона відсутня.

Глава правління «Литовської залізниці» наголосив, що компанія може припинити транзит добрив з Білорусі у трьох випадках: якщо ЄС ухвалить нові санкції, якщо Литва ухвалить закон, що забороняє перевозити добрива, чи якщо «Литовська залізниця» знайде законний спосіб розірвати контракт.