Першими пʼятьма літаками національної авіакомпанії UNA можуть стати Ан-158
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Міністерство інфраструктури вивчає покупку перших пʼяти літаків Ан-158 у держпідприємства «Антонов» (у складі «Укроборонпрому») для національного авіаперевізника Ukrainian National Airlines.
Як повідомляє пресслужба відомства, контракти на зазначені літаки очікуються у першому-другому кварталі 2020 року.
Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що Ан-158 розглядаються як «ідеальні» кандидати на регіональні та середньомагістральні авіаперевезення. Літак цієї моделі розрахований на перевезення 89—99 пасажирів на відстань до 3 100 км.
Голова «Укроборонпрому» Олег Гусєв заявила, що ДП «Антонов» готове поставити UNA пʼять літаків протягом трьох років, а перший літак — протягом першого року
- 25 листопада президент Володимир Зеленський оголосив про початок створення державної авіакомпанії, яку планують назвати Ukrainian National Airlines.
- Річний бюджет UNA у перший рік роботи становитиме €96 млн. Компанія розпочне польоти у 2022 році на двох внутрішніх та 14 міжнародних напрямках. Далі буде розширення.