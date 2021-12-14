Опитування «Левада-центру»: Понад 75% росіян вважають імовірною війну з Україною, ініціатором називають США

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Міністерство оборони Росії

Некомерційна російська організація «Аналітичний Центр Юрія Левади» («Левада-центр»), оголошена в Росії «іноземним агентом», провела соцопитування серед громадян РФ про можливість початку великої війни з Україною.

Про це пишуть «Нова газета» і Meduza.

Понад 75% опитаних росіян не відкидають імовірність того, що напруженість на сході України може перерости у війну між Україною та Росією. 15% вважають, що війни між країнами не буде; 3% упевнені, що війна неминуче почнеться. Приблизно кожен третій опитаний припускає початок масштабних бойових дій.

Примітно, що половина учасників опитування називають США і країни НАТО ініціаторами загострення конфлікту на Донбасі. Так вважають 61% росіян віком від 55 років і 24% росіян віком від 18 до 24 років.

Україну винуватцем ескалації війни вважають 16% росіян; 4% ініціатором загострення називають Росію, а 3% — невизнані утворення російських бойовиків «ДНР» і «ЛНР».