Біля Верховної Ради підприємці заблокували проїзну частину. Сталася сутичка з поліцією
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Українські Новини
У Києві біля Верховної Ради представники руху фізосіб-підприємців «SaveФОП» частково заблокували дорогу на вулиці Грушевського.
Про це повідомляють Інтерфакс-Україна та «Українські Новини».
Сотні людей із символікою руху та прапорами областей почали мітингувати біля будівлі парламенту ще вранці. Незабаром вони вивісили плакати з критикою президента та голови фінансового комітету Ради Данила Гетьманцева, вимагаючи ухвалити законопроєкт № 6376, який вносить зміни до Податкового кодексу про перенесення впровадження касових апаратів ще на один рік, і закону № 5866-1 про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. Деякі мітингувальники палили фаєри.
Правоохоронці оточили урядовий квартал. Між деякими протестувальниками та поліцією сталася сутичка.
Поліція про затриманих чи постраждалих не повідомила.
За даними ЗМІ, на ділянці дороги між вулицями Липською та Шовковичною зібралися понад тисячу людей.
Поліція контролює ситуацію.
- З кінця листопада 2020 року власники малого бізнесу час від часу збираються на акції протесту біля Верховної Ради. Раніше під прапорами «SaveФОП» вони вимагали скасувати обовʼязкове використання касових апаратів для ФОПів. Введення PPO не скасували, але відклали до 2022 року. Одна з наймасовіших акцій протесту відбулася 15 грудня 2020 року — проти посилення карантинних заходів для підприємців. Акції інколи супроводжувалися зіткненнями з поліцією.