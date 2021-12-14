Рада дозволила допустити на територію України іноземних військових для участі в навчаннях

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Верховна Рада дозволила допустити іноземних військових на територію України для проведення військових навчань у 2022 році.

За відповідний закон проголосували 318 народних депутатів.

Документ дозволяє участь іноземних військових на території України у:

багатонаціональних навчаннях «Обʼєднані зусилля — 2022»;

українсько-американських навчаннях Rapid Trident — 2022;

українсько-британських навчаннях Kozak Mays — 2022;

багатонаціональних навчаннях «Світла Лавина — 2022»;

українсько-польських навчаннях Silver Saber — 2022;

українсько-американських навчаннях Sea Breeze — 2022;

українсько-румунських навчаннях Riverine-2022;

багатонаціональних навчаннях «Кленова Арка — 2022»;

багатонаціональних навчаннях «Вікінг-2022».

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Канада, США і Велика Британія мають спільно та швидко надати військову підтримку Україні, і попередив, що Росію треба стримувати зараз, тому що «далі буде надто пізно».