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Рада дозволила допустити на територію України іноземних військових для участі в навчаннях

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Верховна Рада дозволила допустити іноземних військових на територію України для проведення військових навчань у 2022 році.

За відповідний закон проголосували 318 народних депутатів.

Документ дозволяє участь іноземних військових на території України у:

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Канада, США і Велика Британія мають спільно та швидко надати військову підтримку Україні, і попередив, що Росію треба стримувати зараз, тому що «далі буде надто пізно».