Рада ухвалила податковий закон для «Дія City». Які податки платитимуть айтішники

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Верховна Рада України

Верховна Рада ухвалила зміни до Податкового кодексу для створення спеціального режиму оподаткування в «Дія City».

За відповідний законопроєкт № 5376 проголосували 285 нардепів.

222 голоси дала фракція «Слуга народу», по 15 — фракція «Голос» та група «За майбутнє», 19 — група «Довіра», а також 13 позафракційних нардепів та 1 нардеп із ОПзЖ.

Податкові пільги стосуватимуться лише IT-компаній, які стануть резидентами «Дія City». Їхні працівники повинні будуть сплачувати 22% від мінімальної зарплати (ЄСВ), 1,5% військового збору та 5% податку на доходи фізичних осіб. Зараз в Україні за такою самою податковою схемою працюють ФОП 3 групи, але без військового збору. Натомість такі працівники матимуть всі права та пільги найманих робітників, зокрема офіційні лікарняні, відпустки, трудовий стаж тощо.

Також самі компанії матимуть можливість обирати між податком на прибуток (18%) та податком на виведений капітал (9%).

Окрім цього, законопроєкт запроваджує певні пільги для інвесторів в українську IT-галузь.