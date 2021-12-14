Кіпр запроваджує обов’язкові експрес-тести для туристів через 72 години після в’їзду

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Tom Coe / Unsplash

Уряд Кіпру запровадив нові правила для в’їзду туристів на острів. Тепер через 72 години після в’їзду всі мають здавати експрес-тести.

Про це пише посольство України на Кіпрі у своєму Facebook.

«З 15 грудня 2021 року пасажири, які прибувають до Республіки Кіпр, зобовʼязані здати експрес-тест через 72 години після прибуття. Тести будуть безкоштовними за умови наявності посадкового талону та документа, що посвідчує особу», — йдеться у повідомленні.

Від цієї вимоги звільняються ті, хто отримав бустерну дозу вакцини.