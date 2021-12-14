Венеціанська комісія підтримала відмову КСУ приводити до присяги суддів, призначених Зеленським

Новини

Офіційний сайт президента України

Венеціанська комісія підтримала рішення Конституційного суду не приводити до присяги двох суддів, призначених президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомили у пресслужбі КСУ з посиланням на короткий звіт від 13 грудня засідання Венеціанської комісії.

Нагадаємо, що 30 листопада Конституційний суд України не привів до присяги Олександра Петришина й Оксану Грищук.

Суд виходив із того, що на момент указу Зеленського про призначення двох суддів усі шість місць суддів за президентською квотою були зайняті, а тому голова держави не міг призначати нових суддів. Ці шість місць займають судді, призначені різними президентами.