Венеціанська комісія підтримала відмову КСУ приводити до присяги суддів, призначених Зеленським
- Автор:
- Софія Телішевська
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Офіційний сайт президента України
Венеціанська комісія підтримала рішення Конституційного суду не приводити до присяги двох суддів, призначених президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомили у пресслужбі КСУ з посиланням на короткий звіт від 13 грудня засідання Венеціанської комісії.
Нагадаємо, що 30 листопада Конституційний суд України не привів до присяги Олександра Петришина й Оксану Грищук.
Суд виходив із того, що на момент указу Зеленського про призначення двох суддів усі шість місць суддів за президентською квотою були зайняті, а тому голова держави не міг призначати нових суддів. Ці шість місць займають судді, призначені різними президентами.
- Зеленський призначив Петришина і Грищук суддями, оскільки в березні 2021 року він скасував укази президента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького і Касмініна. Таким чином, у КСУ звільнилися дві посади за квотою президента. Терміни Тупицького та Касмініна спливають у 2022 році.
- Однак Верховний суд визнав указ Зеленського про скасування указу Януковича незаконним, а в ОП подали апеляцію на це рішення. Відповідно, Тупицький і Касмінін поки що залишаються суддями КСУ, але відсторонені від посад. Однак на їхні місця Зеленський вже призначив нових суддів, що ставить під сумнів законність і легітимність рішень цих суддів та, відповідно, рішень всього Конституційного суду. КСУ у відповідь сьогоднішнім рішенням поставив під сумнів правомірність указів Зеленського.