Ілон Маск оголосив про плани перетворювати вуглекислий газ на ракетне паливо

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Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск хоче перетворювати вуглекислий газ із атмосфери Землі на ракетне паливо.

Про це він написав у своєму Twitter.

«SpaceX запускає програму виведення CO2 з атмосфери та перетворення його на ракетне паливо», — підкреслив Маск.

За його словами, ця програма також є важливою для освоєння Марсу.