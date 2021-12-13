Дві петиції про скасування вакцинації проти коронавірусу набрали 25 тисяч підписів. Зеленський має відповісти на них

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Bicanski / Pixino

Дві петиції на сайті президента про скасування примусової вакцинації проти коронавірусу в Україні набрали по 25 тисяч підписів.

Ініціатором першої петиції (текст тут) є Дмитро Зінькевич, вона була подана 23 вересня і станом на 22:00 набрала 25 121 голос.

Автор петиції просить президента та парламент «переглянути засоби впливу чиновників на людей» і заборонити «примусову вакцинацію населення».

«Не повинно бути такого, що люди вакцинуються протермінованими вакцинами під страхом звільнення з роботи чи неотримання заробітної плати. Прошу президента та міністра охорони здоровʼя надати людям право обирати, хочуть вони вакцинуватись чи ні. Ми вас підтримали на виборах — підтримайте ж тепер і Ви нас», — закликав Зінькевич.

Автором другої петиції (текст тут) є Юрій Ахрамєйко, вона була ініційована 27 вересня і зібрала 25 444 підписів.

У тексті автор вимагає повністю скасувати карантин, «безглуздий масковий режим» та вакцинацію, яка «вже стала примусовою для деяких верств населення». Водночас він пропонує залишити вакцинацію для охочих «і тільки на платній основі».

За даними Ахрамєйка, за 2021 рік Україна витратила з бюджету на «фейкову хворобу» 36 млрд гривень, які «не Ваші гроші і не гроші уряду, а наші гроші чесних платників податків». Автор петиції закликав думати насамперед про повернення зовнішніх боргів і «зупинити цю вакханалію».

Окрім цього, він вимагає не вести статистику коронавірусу і не згадувати про нього в новинах.

«Уже давно і так зрозуміло, що цим намагаються маніпулювати, дані про хворих і померлих, що не відповідають дійсності. Дуже багато випадків, коли просять родичів померлого записати, що від ковіда, і за це пропонують винагороду і допомогу в похоронах. [...] роздули на весь світ так, немов ми всі перетворюємося в зомбі і врятує нас тільки маска і вакцина», — додав автор петиції.

Чоловік поскаржився, що українцям погрожують та шантажують звільненням із роботи заради збільшення відсотка щеплених.

«Уже зараз зрозуміло, що світова фейкова пандемія не закінчиться 2-3 дозами вакцини, будуть і далі всіх колоти раз на півроку або рік. І швидше за все, це всього лише перший пілотний проєкт», — наголосив Ахрамєйко.