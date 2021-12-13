ДТП у Харкові: експертиза встановила, що авто Infiniti рухалося зі швидкістю 180 км/год. За кермом був 16-річний хлопець

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Експертиза встановила, що швидкість автомобіля Infiniti під час ДТП у Харкові, за кермом якого був неповнолітній хлопець, становила 180 км/год.

Про це у коментарі Укрінформу розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

«Автотехнічна експертиза встановила, що під час ДТП на проспекті Гагаріна 26 жовтня 2021 року 16-річний водій Infiniti рухався зі швидкістю 180 км/год», — сказав він.

За словами Чубенка, експертизу проводив Харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.