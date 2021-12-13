Bild: Німеччина та Нідерланди блокують постачання Україні зброї через механізми НАТО

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Німеччина та Нідерланди блокують з травня 2021 року постачання Україні зброї через механізми НАТО. Цим питанням особисто опікувалась колишня канцлер Ангела Меркель і саме вона накладала вето на допомогу Україні.

Про це з посиланням на власні джерела пише видання Bild.

За їхніми даними, Німеччина використовує власне право вето, оскільки всі рішення в НАТО мають ухвалюватися консенсусом.

Україна на початку 2021 року через Агентство НАТО з підтримки та постачання придбала 90 великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 зі США та 20 комплексів протидії дронам EDM4S-UA з Литви. Вона очікувала на поставки, але Німеччина всіляко їх блокувала. У травні представники Німеччини та Нідерландів виступили проти поставок.

За даними джерел видання, Нідерланди стали на бік Німеччини за проханням Меркель, оскільки німці не хотіли бути єдиною державою, яка була проти.

У серпні під час візиту Меркель до Києва президент України Володимир Зеленський просив її припинити блокаду закупівлі зброї, але та зазначила, що це виключено. Але за кілька днів до завершення своєї каденції у грудні 2021 року Меркель частково відмовилась від свого вето. Зокрема у грудні Україна таки зможе отримати 10 із 20 комплексів протидії дронам. Однак вето на постачання снайперських гвинтівок лишається.

У коментарі виданню посол України у Німеччині Андрій Мельник закликав новий німецький уряд припинити блокаду постачання зброї Україні.

«Продовжувати відмовлятися від оборонної зброї з псевдопацифістських причин в умовах цієї гострої загрози було б фатальною історичною помилкою для Німеччини та зрадою українського народу», — заявив він.