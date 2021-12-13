Україна посилила охорону критичної інфраструктури та кордону. ППО в цілодобовій бойовій готовності

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Українська армія на тлі загрози масштабного вторгнення військ Росії посилила оборону кордону, захист критичної інфраструктури та повітряного простору.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

Українська сторона посилила захист потенційних місць прориву кордону, охорону мостів, електростанцій та інших обʼєктів важливої інфраструктури, а також їхнє прикриття з повітря, привела до цілодобового бойового чергування систему протиповітряної оборони.

У відомстві зазначили, що фіксують поступове перекидання до кордону України російських підрозділів, озброєння та техніки. Також після інциденту з кораблем ВМС України «Донбас» Росія продовжує перекривати близько 70% акваторії Азовського моря.

У Міноборони переконують, що українська армія готова захистити країну та дати бій росіянам, а військово-політичне керівництво України вчасно отримує розвідувальні дані, зокрема від західних партнерів.

«Інформація спочатку з’являється у розвідки та військово-політичного керівництва України й лише потім може потрапляти у ЗМІ, а не навпаки, як це іноді здається. Українська армія з 2014 року стала набагато сильнішою, набула бойового досвіду. Сотні тисяч українців є учасниками бойових дій. Керівні посади у Збройних силах обіймають командири, які пройшли війну. Збройні сили України готові до будь-якого розвитку подій», — йдеться в повідомленні Міноборони.