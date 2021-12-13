Журнал Time назвав Ілона Маска людиною року
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Time
Американський підприємець, засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск став людиною року за версією американського щотижневого журналу Time.
Про це редакція видання повідомила 13 грудня.
«Найбагатша людина у світі не має дому і нещодавно розпродала свої статки. Він запускає супутники на орбіту та використовує сонячну енергію; він керує авто, яке сам же і створив, що не використовує бензин і майже не потребує водія. За клацанням [його] пальця фондовий ринок злітає чи падає. Армія відданих чіпляється за кожне його висловлювання», — зазначили у Time.
Журнал Time пише, що ракетна компанія Ілона Маска SpaceX обігнала Boeing та інші компанії, щоб володіти космічним майбутнім Америки. Його автомобільна компанія Tesla контролює дві третини ринку електромобілів. Це зробило Маска зі статком понад $250 мільярдів найбагатшою людиною в історії.
Героями року журнал назвав розробників вакцин. На обкладинку потрапили Дрю Вайсман, Каталін Каріко, Кіззмекія Корбетт та Барні Грем – розробники технології мРНК, завдяки якій BioNTech, Pfizer та Moderna змогли розробити свої вакцини від коронавірусу.
- У 2020 році журнал Time назвав персонами року тоді ще новообраного президента США Джо Байдена та його віцепрезидента Камалу Гарріс. Останню журнал назвав символом «зміни поколінь, свіжого погляду і втілення різноманітності Америки». Гарріс стала першою жінкою-афроамериканкою, яка посіла цей пост.
- Зараз Ілон Маск обіймає посаду генерального директора в Tesla та SpaceX, а також керує стартапом Neuralink та компанією The Boring Company. Основу його статків становлять акції Tesla. Маск залишається найбагатшою людиною світу. За даними Bloomberg Billionaires Index, його статки на 10 грудня оцінюються у $266 млрд.