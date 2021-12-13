У Європі ціна на газ знову перевищила $1 300. На це вплинула заява Німеччини про неможливість запуску «Північного потоку — 2»

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Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Газові фʼючерси в Європі вранці, 13 грудня, зросли до $1 370 за тисячу кубометрів. Загалом від пʼятниці ціна січневого фʼючерсу на біржі ICE Futures зросла на 7,5%.

Про це свідчать дані лондонської біржі ICE.

Причиною зростання ціни, зокрема, стала заява глави МЗС Німеччини Анналени Бербок про неможливість сертифікувати російський газопровід «Північний потік — 2» через його невідповідність вимогам європейського енергетичного законодавства.

Вона уточнила, що сертифікацію зупинили до моменту, коли оператор газопроводу, швейцарська Nord Stream 2, змінить правовий статус та надасть незалежним компаніям допуск до газопроводу.

Нагадаємо, упродовж шести місяців 2021 року ціна на газ у країнах ЄС зросла у 13 разів — з €7 до €90 за мегават-годину. При цьому ціна на електроенергію зросла в 7,5 раза — з €20 до €150 за мегават-годину.

Третій енергопакет ЄС — це пакет законів щодо внутрішнього ринку газу та електроенергії в Європейському Союзі. Основним його елементом є анбандлінг власності, що вимагає відокремлення видобувних і збутових підрозділів від транспортних магістралей, створення національного регулятора для кожної країни-члена ЄС і заснування агентства для взаємодії цих регуляторів.

Це означає, що компанія-оператор «Північного потоку — 2» має бути незалежною від «Газпрому», а 50% його пропускної потужності повинні резервуватися для альтернативних постачальників. Винятки можливі, але тільки в разі схвалення Єврокомісії.

Якщо газопровід не дотримається європейських правил, його не сертифікують.

Проєкт «Північний потік — 2» (оператором є створена російським монополістом «Газпромом» компанія Nord Stream 2 AG) передбачає прокладення по дну Балтійського моря двох ниток газопроводу протяжністю понад 1,2 тисячі кілометрів, кожна загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік. Ними Росія постачатиме газ до Німеччини через морські території РФ, ФРН, Фінляндії, Швеції та Данії.