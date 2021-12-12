Акції виробника тренажерів Peloton впали після виходу продовження серіалу «Секс у великому місті». Що трапилося?

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HBO

Акції компанії з виробництва тренажерів Peloton різко впали після виходу серіалу «І просто так…» — продовження популярного серіалу «Секс і місто».

Про це пише Rolling Stone.

Акції компанії після премʼєри 9 грудня впали із $45 до $38,5 за штуку. Видання пояснює, що у продовженні «Сексу і міста» один із персонажів помирає після занять на тренажері Peloton.

За даними Rolling Stone, компанія сама надала творцям серіалу свій велотренажер, але в Peloton не знали, як саме їхній продукт використовуватимуть за сюжетом.

Однак компанії довелося виправдовуватися і пояснювати, що їхній велотренажер не став причиною смерті вигаданого героя.

Кардіолог і член консультативної ради Peloton з питань здоровʼя Сюзанна Стейнбаум пояснила, що смерть персонажа була викликана не тренажером, а його «екстравагантним способом життя, що включав коктейлі, сигари та великі стейки, а в одному із сезонів він уже мав захворювання серця».

Водночас видання Wrap зазначає, що падіння акцій може бути повʼязане також із тим, що агентство Credit Suisse нещодавно знизило оцінку потенційного прибутку Peloton.