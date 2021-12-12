Наречена Ассанжа заявила, що засновник Wikileaks переніс мікроінсульт

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Наречена засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа Стелла Морріс заявила, що він переніс мікроінсульт у лондонській вʼязниці.

Про це вона заявила в інтервʼю The Daily Mail.

За її словами, стан Ассанжа погіршився 27 жовтня. Того дня він по відеозвʼязку брав участь у засіданні суду, який розглядав питання його екстрадиції до США. Морріс стверджує, що у засновника Wikileaks опустилася права повіка, порушилася памʼять і зʼявилися симптоми неврологічних пошкоджень.

Наречена Ассанжа стверджує, що мікроінсульт може бути провісником гострого інсульту, додавши, що чим довше триває судовий процес і чим довше Ассанаж залишається за ґратами, тим більша небезпека загрожує його здоровʼю і життю.