Управління авіації США визнало Безоса та Бренсона астронавтами

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Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) присвоїло «крила астронавта» засновнику Amazon і Blue Origin Джеффу Безосу та засновнику Virgin Galactic серу Річарду Бренсону.

Про це повідомляє пресслужба управління.

«Крила астронавта» — нагрудна відзнака , яку у Штатах вручають учасникам комерційних космічних місій. Окрім Безоса та Бренсона, астронавтами визнано тих, хто цього року був учасником космічних туристичних місій. З наступного року замість вручення цієї нагороди космічних туристів просто заноситимуть до спеціального онлайн-реєстру.

Як пише Укрінформ, у липні FAA змінило критерії отримання нагрудного знака. Щоб вважатися комерційним астронавтом, потрібно бути співробітником визнаної FAA космічної компанії, пройти тренінг, піднятися на висоту понад 80 кілометрів над Землею та вчинити певні дії, які важливі «для суспільної безпеки або сприяння безпеці пілотованих космічних польотів».