Управління авіації США визнало Безоса та Бренсона астронавтами
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
-
Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) присвоїло «крила астронавта» засновнику Amazon і Blue Origin Джеффу Безосу та засновнику Virgin Galactic серу Річарду Бренсону.
Про це повідомляє пресслужба управління.
«Крила астронавта» — нагрудна відзнака , яку у Штатах вручають учасникам комерційних космічних місій. Окрім Безоса та Бренсона, астронавтами визнано тих, хто цього року був учасником космічних туристичних місій. З наступного року замість вручення цієї нагороди космічних туристів просто заноситимуть до спеціального онлайн-реєстру.
Як пише Укрінформ, у липні FAA змінило критерії отримання нагрудного знака. Щоб вважатися комерційним астронавтом, потрібно бути співробітником визнаної FAA космічної компанії, пройти тренінг, піднятися на висоту понад 80 кілометрів над Землею та вчинити певні дії, які важливі «для суспільної безпеки або сприяння безпеці пілотованих космічних польотів».
- 11 липня 2021 року британський мільярдер сер Річард Бренсон здійснив успішний політ до кордону космосу. Це був перший туристичний політ на космічному кораблі SpaceShipTwo Unity, який створила Virgin Galactic.
- 20 липня мільярдер Джефф Безос полетів у космос на борту New Shepard. Це був перший пілотований космічний політ Blue Origin із пасажирами на борту. Пізніше Безос опублікував відео з капсули New Shepard і заявив, що Blue Origin у 2021 році проведе ще два пілотовані польоти.