Ломаченко здобув титул інтерконтинентального чемпіона за версією WBO
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- Олег Панфілович
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Sean M. Haffey / Getty Images
Український боксер Василь Ломаченко здобув титул інтерконтинентального чемпіона в легкій вазі за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO).
Про це повідомляє Tribuna.
Поєдинок відбувся на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку. У бою за титул українець здолав представника Гани Річарда Коммі. Ломаченко переміг ганця одноголосним рішенням суддів. Зазначається, що в сьомому раунді українець відправив Коммі в нокдаун, той зумів піднятися, але незабаром після пропущеного удару повис на канатах.
Тепер Ломаченко може позмагатися за титули з Джорджем Камбососою — чемпіоном світу за трьома версіями в легкій вазі.
- У жовтні 2020 року Ломаченко втратив титул абсолютного чемпіона світу в бою з американцем Теофімо Лопесом.