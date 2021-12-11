По США пронісся руйнівний торнадо, загинули щонайменше 70 людей

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Сполученими Штатами пронісся потужний торнадо, зруйнувавши будинки у шести штатах, загинули щонайменше 70 людей.

Про це з посиланням на місцеву владу повідомляє Reuters.

Від торнадо сильно постраждала свічкова фабрика на заході Кентуккі, де в момент урагану перебували близько 100 людей, нині з підприємства врятували 40 робітників.

В штаті Арканзас, у невеликому поселенні Монетті торнадо розтрощив будинок для людей похилого віку, щонайменше одна людина загинула, п’ятеро отримали серйозні травми. В іншому містечку Лічвілл торнадо зруйнував магазин, в якому також загинула людина, та спустошив більшу частину центру міста.

У штаті Іллінойс принаймні двоє робітників загинули внаслідок обвалення складу компанії Amazon у місті Едвардсвілл.

У Теннессі від удару стихії загинули щонайменше троє людей.

Окрім цього, у Кентуккі зійшов із рейок вантажний поїзд компанії CSX, ніхто з членів екіпажу не постраждав.

Наразі точна кількість жертв стихії невідома.