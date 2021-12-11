По США пронесся разрушительный торнадо, погибли по меньшей мере 70 человек

По Соединенным Штатам пронесся мощный торнадо, разрушив дома в шести штатах, погибли не менее 70 человек.

Об этом со ссылкой на местные власти сообщает Reuters.

От торнадо сильно пострадала свечная фабрика на западе Кентукки, где в момент урагана находились около 100 человек, сейчас с предприятия спасли 40 рабочих.

В штате Арканзас, в небольшом поселении Монетти торнадо разрушил дом престарелых, по меньшей мере один человек погиб, пятеро получили серьезные травмы. В другом городке Личвилл торнадо разрушил магазин, в котором погиб человек, и опустошил большую часть центра города.

В штате Иллинойс как минимум двое рабочих погибли в результате обрушения склада компании Amazon в городе Эдвардсвилл.

В Теннесси от удара стихии погибли по меньшей мере три человека.

Кроме того, в Кентукки сошел с рельсов грузовой поезд компании CSX, никто из членов экипажа не пострадал.

В настоящее время точное количество жертв стихии неизвестно.