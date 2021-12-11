В Україні запустили мобільний застосунок для передачі сигналів SOS у горах

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В Україні в рамках запуску системи GPS-моніторингу для вдосконалення безпеки туристів запрацював мобільний застосунок «Порятунок в горах».

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

Як зазначається, застосунок передаватиме сигнали SOS із точними географічними координатами у разі виникненні надзвичайних подій у горах. Верифіковані користувачі одним натиском зможуть відправити з додатка інформацію про ситуацію з місця події.

Незабаром застосунок буде доступним для смартфонів на операційній системі Android та iOS, наразі він працює в тестовому режимі.

Завдяки новій системі GPS-моніторингу рятувальники зможуть відстежувати пересування туристів та туристичних груп гірською місцевістю, а також пошуково-рятувальних груп у реальному часі. До того ж, процеси прийому та опрацювання повідомлень від туристів про надзвичайні події стануть автоматизованими.