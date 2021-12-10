Євросоюз переказав Україні €50 млн на закупівлю вакцини проти коронавірусу

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Європейський інвестиційний банк переказав Україні 50 мільйонів євро кредиту для закупівлі вакцин проти коронавірусу.

Про це повідомило представництво Євросоюзу в Україні.

Ці кошти допоможуть Міністерству охорони здоров’я закупити вакцини, забезпечивши виконання національного плану вакцинації у 2022 році.