Євросоюз переказав Україні €50 млн на закупівлю вакцини проти коронавірусу
- Автор:
- Софія Телішевська
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Pixabay
Європейський інвестиційний банк переказав Україні 50 мільйонів євро кредиту для закупівлі вакцин проти коронавірусу.
Про це повідомило представництво Євросоюзу в Україні.
Ці кошти допоможуть Міністерству охорони здоров’я закупити вакцини, забезпечивши виконання національного плану вакцинації у 2022 році.
- В Україні з 8 листопада почали відстороняти від роботи невакцинованих освітян та чиновників без збереження зарплати і нарахування стажу (звільняти їх заборонено) — до того моменту, поки вони не зроблять щеплення. Для них вакцинація від коронавірусу є обовʼязковою. Це правило не поширюється на працівників, які мають протипоказання до вакцинації та надали відповідний документ. З 8 листопада таку довідку можна взяти у сімейного лікаря (форма № 028).
- 15 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що за вакцинацію від коронавірусу обома дозами українці отримають по тисячі гривень. Їх можна буде витратити на абонемент у спортзал або фітнес-клуб, квитки в кінотеатр, театр, музей, концерт чи виставку або квитки для подорожей країною. Також гроші можна буде витратити на придбання книжок.