Росія вимагає від НАТО відкликати обіцянку членства в альянсі для України та Грузії

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ТАСС

Росія вимагає від Заходу відкликати свою обіцянку членства в НАТО для України та Грузії, яка була озвучена на саміті Альянсу у Бухаресті у 2008 році.

Про це йдеться у заяві МЗС Росії.

«У корінних інтересах європейської безпеки необхідно офіційно дезавуювати рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року про те, що «Україна і Грузія стануть членами НАТО», як таке, що суперечить зобовʼязанню лідерів усіх держав-учасниць ОБСЄ — «не зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших», — йдеться в заяві.

В МЗС РФ також критикують позицію США, що членство України в НАТО стосується виключно Києва та Альянсу, і ніхто не повинен у цей процес втручатися. «Нагадаємо, однак, що крім Вашингтонського договору країни НАТО мають і зобовʼязання щодо неподільності безпеки в Євроатлантиці, на всьому просторі ОБСЄ. Цей принцип був уперше задекларований у Гельсінському Заключному акті, а потім перепідтверджений і посилений в Паризькій хартії для нової Європи 1990 р., в якій зазначено: «Безпека кожного нерозривно повʼязана з безпекою всіх інших», — заявили у відомстві.

Крім того, там наполягають, що в 1999 році на саміті ОБСЄ в Стамбулі було ухвалено Хартію європейської безпеки, в якій наголошено, що держави-учасниці «не зміцнюватимуть свою безпеку за рахунок безпеки інших держав».

В МЗС також підкреслили, що Росія наполягає на юридичному закріпленні домовленості про нерозміщення США та іншими країнами НАТО ударних систем озброєнь, які несуть загрозу РФ на території сусідніх із нею країн, які входять і не входять до НАТО.

Крім того, в РФ очікують реакції НАТО на пропозиції про відведення районів оперативних навчань на узгоджену відстань від лінії зіткнення Росія — НАТО; узгодження граничної дистанції зближення бойових кораблів та літаків для запобігання небезпечній військовій діяльності, насамперед — у Балтійському та Чорному морях.