В Індії чоловік просидів у вʼязниці 41 рік без рішення суду. Йому виплатять компенсацію у €5 тисяч

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Manthan Gajjar / Instagram

В Індії Високий суд міста Колката ухвалив, що уряд штату Західна Бенгалія має виплатити €5 800 компенсації чоловіку з Непалу, який провів 41 рік у вʼязниці без судового рішення.

Про це повідомляє The Independent.

Чоловіка на імʼя Діпак Джоші арештували 12 травня 1980 року за звинуваченням у вбивстві. Він приїхав до Індії з Непалу після того, як йому запропонували роботу в армії. Але людина, яка обіцяла йому роботу, нібито змусила його когось вбити. Чоловік залишався під вартою без завершення судового розгляду, оскільки чекали на висновок про його психічний стан. IQ Джоші був на рівні 10-річної дитини, і, отже, він був нездатний витримати судовий процес.

Врешті Високий суд міста Колката зазначив, що 62-річному чоловікові слід виплатити компенсацію, оскільки він «переніс таке довге увʼязнення» без суду.

«Факт залишається фактом: Діпак Джоші залишався увʼязненим без суду майже 41 рік. Отже, з урахуванням попереднього розгляду у цьому суді виникає питання про присудження компенсації зазначеній особі, яка перенесла таке тривале утримання», – зазначили у суді.

Штат має протягом шести тижнів перевести гроші на рахунок Джоші. Високий суд також попросив у влади звіт про виконання рішення. Діпак Джоші повернувся до родини у Непалі у березні 2021 року.