У Німеччині впровадили обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для медичних працівників

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Marco Verch / Flickr

У Німеччині зобов’язали медичних працівників вакцинуватися від коронавірусу.

Відповідне рішення у п’ятницю, 10 грудня, ухвалили німецькі Бундестаг та Бундесрат (представництво федеральних земель), повідомляє Spiegel.

Згідно з ухваленим рішенням, медики та працівники будинків для літніх людей мають до 15 березня 2022 року надати документи про вакцинацію або про одужання від коронавірусу.

До того ж новий закон дозволив проводити вакцинацію працівникам аптек, стоматологам та ветеринарам.

Окрім цього, документ дозволяє федеральним землям закривати бари та ресторани або заборонити масові заходи чи перебування глядачів на стадіонах під час футбольних матчів.

Зазначимо, раніше уряд Чехії вирішив запровадити обовʼязкову вакцинацію від коронавірусу для медичних та соціальних працівників, поліцейських, пожежників військових, розвідників, а також для осіб віком понад 60 років — до 28 лютого 2022 року.