У Німеччині впровадили обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для медичних працівників
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Marco Verch / Flickr
У Німеччині зобов’язали медичних працівників вакцинуватися від коронавірусу.
Відповідне рішення у п’ятницю, 10 грудня, ухвалили німецькі Бундестаг та Бундесрат (представництво федеральних земель), повідомляє Spiegel.
Згідно з ухваленим рішенням, медики та працівники будинків для літніх людей мають до 15 березня 2022 року надати документи про вакцинацію або про одужання від коронавірусу.
До того ж новий закон дозволив проводити вакцинацію працівникам аптек, стоматологам та ветеринарам.
Окрім цього, документ дозволяє федеральним землям закривати бари та ресторани або заборонити масові заходи чи перебування глядачів на стадіонах під час футбольних матчів.
Зазначимо, раніше уряд Чехії вирішив запровадити обовʼязкову вакцинацію від коронавірусу для медичних та соціальних працівників, поліцейських, пожежників військових, розвідників, а також для осіб віком понад 60 років — до 28 лютого 2022 року.
- В Україні з 8 листопада почали відстороняти від роботи невакцинованих освітян та чиновників без збереження зарплати і нарахування стажу (звільняти їх заборонено) — до того моменту, поки вони не зроблять щеплення. Для них вакцинація від коронавірусу є обовʼязковою. Це правило не поширюється на працівників, які мають протипоказання до вакцинації та надали відповідний документ. З 8 листопада таку довідку можна взяти у сімейного лікаря (форма № 028).
- З 9 грудня перелік професій, для яких вакцинація від ковіду є обовʼязковою, був розширений. Тепер вакцинуватися від коронавірусу також зобов’язані працівники установ соціальної сфери, захисту прав дітей і реабілітаційних установ; державні службовці; співробітники стратегічних для держави підприємств («Укрпошта», «Укрзалізниця», «Нафтогаз», «Енергоатом», «Мотор Січ», «Суспільне»).
- 15 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що за вакцинацію від коронавірусу обома дозами українці отримають по тисячі гривень. Їх можна буде витратити на абонемент у спортзал або фітнес-клуб, квитки в кінотеатр, театр, музей, концерт чи виставку або квитки для подорожей країною. Також гроші можна буде витратити на придбання книжок.