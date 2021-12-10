США підтримали Україну в інциденті із кораблем ВМС «Донбас». У Кремлі поскаржилися на провокацію

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Посольство США відреагувало на інцидент із українським військовим кораблем «Донбас» у Керченській протоці. Звинувачення Росії названі неправдивими і спробою відволікання уваги від власної агресії.

Американська сторона зазначила, що «Донбас» має повне право плавати у водах України, а незаконні обмеження у Керченській протоці та Азовському морі — черговий акт агресії проти України.

Реакція Кремля

У Кремлі ж інцидент із кораблем назвали провокаційним. Спікер президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що «будь-яка подібна провокація може призвести до дуже і дуже серйозних наслідків», передає Інтерфакс.