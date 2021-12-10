США поддержали Украину в инциденте с кораблем ВМС «Донбас». В Кремле пожаловались на провокацию

Посольство США отреагировало на инцидент с украинским военным кораблем «Донбас» в Керченском проливе. Обвинения России названы ложными и попыткой отвлечения внимания от собственной агрессии.
Американская сторона отметила, что «Донбас» имеет полное право плавать в водах Украины, а незаконные ограничения в Керченском проливе и Азовском море — очередной акт агрессии против Украины.
Реакция Кремля
В Кремле же инцидент с кораблем назвали провокационным. Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что «любая подобная провокация может привести к очень и очень серьезным последствиям», передает Интерфакс.
- 9 декабря ФСБ России заявила, что военный корабль «Донбас» ВМС Украины направляется в сторону Керченского пролива, чем «создает угрозу безопасности мореплавания». ФСБ также заявила об угрозе нарушения Украиной морских границ.
- Генштаб Украины опроверг обвинения ФСБ, а Минобороны назвало это информационным вбросом.
- 10 декабря в ВМС Украины сообщили, что РФ перекрыла около 70% акватории Азовского моря.