ФСБ России заявила, что украинский корабль идет в сторону Керченского пролива. Минобороны назвало это информационным вбросом

Федеральная служба безопасности Российской Федерации заявила, что военный корабль «Донбасс» ВМС Украины направляется в сторону Керченского пролива, чем «создает угрозу безопасности мореплавания».

«Утром он снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керчи, заявок на прохождение пролива от украинской стороны не было. Днем корабль береговой охраны РФ предупредил о необходимости соблюдения законов, но получил ответ, что следовать через Керченский пролив корабль не планирует», — говорится в заявлении ФСБ.

Там добавляют, что «сейчас корабль находится на расстоянии 18 морских миль от Керченского пролива, а требования изменить курс игнорирует».

Отметим, что российские медиа начали активно публиковать информацию об этом якобы инциденте именно во время начала телефонного разговора Владимира Зеленского и Джо Байдена. Пока украинская сторона не прокомментировала заявление ФСБ.

Представитель ВМС Украины Олег Чалик в свою очередь заявил, что корабль «Донбасс» находится в подчинении Операции объединенных сил.

Обновлено. Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал информацию о движении украинского корабля к Керченскому проливу. Он заявил, что Азовское море — акватория общего пользования Украины и РФ, поэтому украинские корабли имеют право находиться там на законных основаниях.

«Очередные информационные вбросы со стороны России. Очень странно, что российские спецслужбы увидели угрозу со стороны поисково-спасательного судна — судна без оружия, в то время как корабли ФСБ постоянно находятся в 2 километрах от Мариуполя и Бердянска. Российские корабли вооружены пушками 30 мм. В целом же Азовское море — это акватория совместного пользования, мы там находимся на законных основаниях. То, что они подают расстояние в 18 миль (40 км) как опасность для них, говорит лишь об очередных манипуляциях», — сообщил Резников в комментарии LB.ua.