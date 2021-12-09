Кабмін перетворив «Укроборонпром» на акціонерне товариство
- Автор:
- Олег Панфілович
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Ратинський В'ячеслав / УНІАН
Кабінет міністрів затвердив перетворення державного концерну «Укроборонпром» у акціонерне товариство.
Про це повідомив голова «Укроборонпрому» Юрій Гусєв.
Також уряд погодив реорганізацію 43 стратегічних підприємств-учасників «Укроборонпрому» у господарські товариства, які перебуватимуть під 100%-им контролем держави.
За словами Гусєва, трансформація «Укроборонпрому» дозволить подолати технологічний розрив між державним сектором вітчизняного оборонно-промислового комплексу і провідними світовими оборонними компаніями завдяки:
- впровадженню моделі корпоративного управління на підприємствах;
- трансферу новітніх технологій, які необхідні, щоб виробляти сучасне високотехнологічне озброєння та військову техніку для потреб Збройних Сил України;
- створенню спільних проєктів із закордонними партнерами з країн-партнерів;
- залученню інвестицій, зокрема іноземних, для модернізації виробництва та впровадження інновацій.
У жовтні президент Володимир Зеленський підписав закон про реформу державного концерну «Укроборонпром».
- З «Укроборонпрому» створять холдинг «Оборонні системи України». Процес його створення і нових бізнес-одиниць має бути завершений у 2021 році. Після цього новий холдинг отримає можливість самостійно залучати інвестиції та кредити на розробку сучасних видів озброєння.
- На базі «Укроборонпрому» створять щонайменше шість галузевих корпорацій, довкола яких будуть зібрані підприємства ракетобудівної, авіаційної, авіаремонтної, бронетанкової, радарних і морських систем. Також ліквідують або перетворять підприємства, які випускають оборонну продукцію, що не перебуває на озброєнні української армії.