Кабмін перетворив «Укроборонпром» на акціонерне товариство

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Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Кабінет міністрів затвердив перетворення державного концерну «Укроборонпром» у акціонерне товариство.

Про це повідомив голова «Укроборонпрому» Юрій Гусєв.

Також уряд погодив реорганізацію 43 стратегічних підприємств-учасників «Укроборонпрому» у господарські товариства, які перебуватимуть під 100%-им контролем держави.

За словами Гусєва, трансформація «Укроборонпрому» дозволить подолати технологічний розрив між державним сектором вітчизняного оборонно-промислового комплексу і провідними світовими оборонними компаніями завдяки:

впровадженню моделі корпоративного управління на підприємствах;

трансферу новітніх технологій, які необхідні, щоб виробляти сучасне високотехнологічне озброєння та військову техніку для потреб Збройних Сил України;

створенню спільних проєктів із закордонними партнерами з країн-партнерів;

залученню інвестицій, зокрема іноземних, для модернізації виробництва та впровадження інновацій.

У жовтні президент Володимир Зеленський підписав закон про реформу державного концерну «Укроборонпром».