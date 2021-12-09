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Кабмін перетворив «Укроборонпром» на акціонерне товариство

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Кабінет міністрів затвердив перетворення державного концерну «Укроборонпром» у акціонерне товариство.

Про це повідомив голова «Укроборонпрому» Юрій Гусєв.

Також уряд погодив реорганізацію 43 стратегічних підприємств-учасників «Укроборонпрому» у господарські товариства, які перебуватимуть під 100%-им контролем держави.

За словами Гусєва, трансформація «Укроборонпрому» дозволить подолати технологічний розрив між державним сектором вітчизняного оборонно-промислового комплексу і провідними світовими оборонними компаніями завдяки:

У жовтні президент Володимир Зеленський підписав закон про реформу державного концерну «Укроборонпром».