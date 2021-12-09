США ввели санкції проти колишнього заступника голови адміністрації Януковича Портнова

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Гонтар Володимир / УНІАН

Колишнього першого заступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова внесено до списку санкцій США, як і його фонд.

Про це повідомляє Офіс з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

Під санкції у рамках глобального «акту Магнітського» потрапив Портнов та благодійна організація «Фонд Андрія Портнова». За «актом Магнітського» вводяться обмеження щодо чиновників, які причетні до корупції, переслідувань та порушень прав людини, зокрема прав людей, які викривають незаконну діяльність чи корупцію.

У Мінфіні США пояснили, що обмеження проти Портнова введені за хабарництво, яке дозволило йому налагодити звʼязки із судовим та правоохоронним апаратом України, щоб впливати на суди та підривати судову реформу. У відомстві вважають, що Портнов майже одразу після повернення в Україну у 2019 році вступив у змову із чиновником та намагався впливати на Конституційний суд та генерального прокурора.

Введені санкції мають на увазі заборону на вʼїзд до США, арешт майна та блокування корупційних рахунків в американських банках.

Крім Портнова, санкції ввели проти шістьох фізосіб із Сальвадору, Анголи, Гватемали та Ліберії, а також проти семи компаній, одна з яких — офшор на Маршаллових Островах.