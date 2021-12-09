Вищий антикорупційний суд заочно заарештував «тіньового господаря» Одеси Володимира Галантерника
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Forbes
Вищий антикорупційний суд у четвер, 9 грудня, заочно заарештував одеського бізнесмена Володимира Галантерника. Його підозрюють у створенні та очоленні злочинної організації в Одесі.
Про це повідомляє «Суспільне».
Адвокат Галантерника Ольга Просянюк повідомляла, що наразі бізнесмен перебуває в Ізраїлі і правоохоронці знають про це. Раніше захист підозрюваного визнав, що Галантерник часто буває в Лондоні, де мешкає його сім’я.
Бізнесмену інкримінують статті про створення злочинної організації (ст. 255 КК), присвоєння та розтрату майна (ч. 1 ст. 191 КК), відмивання доходів (ч. 3 ст. 209 КК) та зловживання владою (ч. 2 ст. 364 КК).
- НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють 16 людей у зловживаннях в Одесі на 689 мільйонів гривень. Підозри 6 жовтня отримали мер Одеси Геннадій Труханов, Володимир Галантерник (заочно), голова комісії з питань комунальної власності Одеської міськради Василь Шкрябай та ще низка посадовців і співучасників.
- Пізніше Офіс генпрокурора розповів деталі схеми, завдяки якій за 2016—2019 роки з власності міста вивели щонайменше 6 земельних ділянок і витратили 131 мільйон гривень з бюджету. Галантерник, за даними слідства, забудовував виведені землі.
- 11 листопада суд обрав запобіжний захід для мера Одеси Труханова у вигляді застави в 30,2 млн грн, гроші він вніс 23 листопада.