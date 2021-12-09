Вищий антикорупційний суд заочно заарештував «тіньового господаря» Одеси Володимира Галантерника

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Forbes

Вищий антикорупційний суд у четвер, 9 грудня, заочно заарештував одеського бізнесмена Володимира Галантерника. Його підозрюють у створенні та очоленні злочинної організації в Одесі.

Про це повідомляє «Суспільне».

Адвокат Галантерника Ольга Просянюк повідомляла, що наразі бізнесмен перебуває в Ізраїлі і правоохоронці знають про це. Раніше захист підозрюваного визнав, що Галантерник часто буває в Лондоні, де мешкає його сім’я.

Бізнесмену інкримінують статті про створення злочинної організації (ст. 255 КК), присвоєння та розтрату майна (ч. 1 ст. 191 КК), відмивання доходів (ч. 3 ст. 209 КК) та зловживання владою (ч. 2 ст. 364 КК).