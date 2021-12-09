Высший антикоррупционный суд заочно арестовал «теневого хозяина» Одессы Владимира Галантерника

Высший антикоррупционный суд в четверг, 9 декабря, заочно арестовал одесского бизнесмена Владимира Галантерника. Его подозревают создании и возглавлении преступной организации в Одессе.
Об этом сообщает «Суспільне».
Адвокат Галантерника Ольга Просянюк сообщала, что сейчас бизнесмен находится в Израиле, и правоохранители знают об этом. Ранее защита подозреваемого признала, что Галантерник часто бывает в Лондоне, где проживает его семья.
Бизнесмену инкриминируют статьи о создании преступной организации (ст. 255 УК), присвоении и растрате имущества (ч. 1 ст. 191 УК), об отмывании доходов (ч. 3 ст. 209 УК) и злоупотреблении властью (ч. 2 ст. 364 УК).
- НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают 16 человек в злоупотреблениях в Одессе на 689 миллионов гривен. Подозрения 6 октября получили мэр Одессы Геннадий Труханов, Галантерник (заочно), глава комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета Василий Шкрябай и еще ряд чиновников и соучастников.
- Позднее Офис генпрокурора рассказал детали схемы, благодаря которой за 2016—2019 годы из собственности города вывели не менее 6 земельных участков и потратили 131 миллион гривен из бюджета. Галантерник, по данным следствия, застраивал выведенные земли.
- 11 ноября суд избрал меру пресечения для мэра Одессы Труханова в виде залога в 30,2 млн грн, деньги он внес 23 ноября.