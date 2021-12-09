Высший антикоррупционный суд заочно арестовал «теневого хозяина» Одессы Владимира Галантерника

Высший антикоррупционный суд в четверг, 9 декабря, заочно арестовал одесского бизнесмена Владимира Галантерника. Его подозревают создании и возглавлении преступной организации в Одессе.

Об этом сообщает «Суспільне».

Адвокат Галантерника Ольга Просянюк сообщала, что сейчас бизнесмен находится в Израиле, и правоохранители знают об этом. Ранее защита подозреваемого признала, что Галантерник часто бывает в Лондоне, где проживает его семья.

Бизнесмену инкриминируют статьи о создании преступной организации (ст. 255 УК), присвоении и растрате имущества (ч. 1 ст. 191 УК), об отмывании доходов (ч. 3 ст. 209 УК) и злоупотреблении властью (ч. 2 ст. 364 УК).