Канада заборонила конверсійну терапію

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Сенат Канади заборонив конверсійну терапію.

Про це пише CNN.

Конверсійна терапія — метод, заснований на припущенні, що сексуальну орієнтацію людини можна за допомогою медикаментозних та психотерапевтичних методів змінити або вилікувати. Цю думку неодноразово спростували великі медичні асоціації в США, Великій Британії та інших країнах.

Відтепер «надання, просування чи реклама конверсійної терапії» вважається кримінальним злочином. Також правопорушенням вважатиметься отримання прибутку від проведення конверсійної терапії.

Також закон забороняє вивозити дітей із Канади для проходження курсу конверсійної терапії за межами країни. Зміни до Кримінального кодексу Канади набудуть чинності за 30 днів.