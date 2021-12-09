Київський салон заявив, що зробить тату свині — поліція виїхала з перевіркою

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UAnimals / Facebook

Київський тату-салон Tattoo Lamarch Studio опублікував в Instagram фото зі свинею, якій начебто хочуть зробити татуювання. Зоозахисники назвали це знущанням над твариною, на місце з перевіркою виїхала поліція.

Фото на сторінці салону зʼявилося в середу, 8 грудня. Чи справді тварині зробили татуювання — невідомо, однак у сторіс салон публікував відео, як свиню приводять до закладу, а майстер розповідав, що свині набиватимуть купола. Далі майстер каже: «Як ми постарались, величезні купола на здоровезну свиню». Також у сторіс салон написав, що все відбувалося «винятково після тривалих консультацій з ветеринаром, власником ферми та людьми, які знаються на поведінці свиней».

На інцидент відреагувала зоозахисна організація UAnimals, яка назвала це «знущанням та жорстокістю» і звернулась до поліції. Правоохоронці 9 грудня повідомили, що для перевірки заяви на місце виїхали оперативники. Поліція попередньо встановила, що працівники тату-салону задля реклами привезли свиню до салону та зробили фото, на якому нібито хочуть зробити татуювання тварині, а потім повернули її власнику. Аби з’ясувати, чи не нашкодили свині, порушили справу через жорстоке поводження з тваринами (санкція статті передбачає від одного до трьох років позбавлення волі).