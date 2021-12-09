«Уряди нахабнішають». CPJ заявляє про рекордну кількість журналістів, які перебувають в увʼязненні
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
-
Engin_Akyurt \ pixabay
Кількість увʼязнених журналістів цього року досягла рекордного рівня.
Про це повідомляє Комітет із захисту журналістів (CPJ).
«Кількість журналістів за ґратами досягла рекордного рівня у 2021 році: у вʼязницях по всьому світу перебувають 293 журналісти, а політичні заворушення та репресії проти ЗМІ відображають дедалі більшу нетерпимість до незалежної журналістики», — заявили в організації.
Лідером за кількістю засуджених журналістів залишається Китай — у країні за ґратами перебувають 50 представників преси. За Китаєм іде Мʼянма (26), де десятки журналістів були заарештовані після воєнного перевороту 1 лютого, потім Єгипет (25), Вʼєтнам (23) і Білорусь (19).
Замикають першу десятку Туреччина, Еритрея, Саудівська Аравія, Росія та Іран. Уряди цих країн звинувачують в регулярному використанні законів про технології та безпеку, щоб придушити інакодумство.
«От уже шостий рік поспіль Комітет фіксує рекордну кількість увʼязнених журналістів у всьому світі. Ця цифра відображає дві нерозривно повʼязані між собою проблеми: уряди сповнені рішучості контролювати інформацію та керувати нею і вони стають нахабнішими у своїх зусиллях», — сказав виконавчий директор CPJ Джоел Саймон.
- Напередодні організація «Репортери без кордонів» опублікувала традиційний рейтинг свободи слова. Найостанніші місця — у Китаю, Туркменістану, Північної Кореї та Еритреї. Україна посіла 97-ме зі 180 місць.
- Раніше Комітет захисту журналістів заявив, що в останнє десятиліття 81% убивств журналістів так і залишилися безкарними.